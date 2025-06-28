Винисиус — о клубном чемпионате мира: выложимся по полной, чтобы завоевать трофей

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор поделился ожиданиями от плей-офф клубного чемпионата мира. Мадридский клуб в 1/8 финала турнира сыграет против итальянского «Ювентуса».

«Мы обожаем такие матчи. Проигрываешь — едешь домой, выигрываешь — проходишь дальше. Это первый турнир ФИФА в таком формате, и первый раз никто не забывает. Поэтому мы выложимся по полной, чтобы завоевать трофей и привезти его в Мадрид», — приводит слова Винисиуса официальный сайт ФИФА.

Матч «Реал» — «Ювентус» пройдет 1 июля на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.