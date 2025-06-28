«Вылет «Сочи» из РПЛ — случайность». Гасилин — о перспективах «барсов» в сезоне-2025/2026

Экс-нападающий «Зенита» и телеэксперт Алексей Гасилин оценил перспективы «Сочи» в сезоне-2025/2026 после возвращения в Российскую Премьер-Лигу. Сезон-2023/2024 «барсы» завершили на последнем месте в РПЛ с 24 очками в 30 матчах и выбыли в Мелбет Первую лигу, при этом на протяжении чемпионата, начиная с 9-го тура, черноморский клуб не покидал зону прямого вылета.

«Для меня вылет «Сочи» из РПЛ — это случайность. Они хорошо играли в том сезоне. Удачно, что команда смогла быстро вернуться, ведь есть много примеров того, как вылетевшие из элиты клубы застревали в Первой лиге на много лет.

Я считаю, что «Сочи» должен повторить путь «Акрона» в своём первом сезоне после возвращения и быть относительно высоко в турнирной таблице. Важно, что главный тренер сочинцев Роберт Морено исповедует атакующий футбол, который в РПЛ легче показывать, нежели в Первой лиге, где все активно закрываются в матчах с лидерами.

По итогам сезона ожидаю, что «Сочи» не попадёт в зону стыков и тем более не вылетит напрямую», — сказал Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сезон-2024/2025 «Сочи» завершил на пятой строчке турнирной таблицы Первой лиги — вне зоны стыковых встреч, однако принял участие в стыках из-за неполучения лицензии РФС-I занявшим третье место новороссийским «Черноморцем». Причиной неполучения «моряками» лицензии стало несоответствие требованиям РПЛ их домашнего стадиона, при этом руководство «Сочи» отказало «Черноморцу» в просьбе предоставить ему для домашних матчей находящийся в этом же регионе и соответствующий требованиям стадион «Фишт».

В стыковых играх за право выступать в РПЛ «Сочи» переиграл «Пари НН» (1:2, 3:1), при этом нижегородцы позднее также были оставлены в лиге решением бюро исполкома РФС вместо не прошедших лицензирование подмосковных «Химок».

Видео: «Сочи» уступил «Черноморцу» и финишировал на пятой строчке в лиге: