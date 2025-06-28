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«Не лучшее время для поездки в Россию». Бывший игрок «Сьона» — о матче с «Зенитом»

«Не лучшее время для поездки в Россию». Бывший игрок «Сьона» — о матче с «Зенитом»
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Бывший нападающий «Сьона» и сборной Швейцарии Жорж Брежи негативно высказался о товарищеском матче с «Зенитом».

«Сейчас не лучшее время для поездки в Россию. Путин делает, что хочет, и сегодня крайне сложно провести границу между спортом и политикой», — приводит слова Брежи Blick.

«Зенит» ранее анонсировал встречу со «Сьоном» 9 июля на «Газпром Арене». В швейцарском клубе сообщили, что перед подтверждением этого матча проконсультировались с ФИФА и УЕФА. Все спортивные инстанции подтвердили, что организация встреч такого типа является свободным выбором клубов, поскольку петербуржцы не включены ни в один санкционный список.

Позднее футбольные власти Швейцарии выступили против поездки «Сьона» в Россию.

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