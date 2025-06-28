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Смолов целовался с Истоминой, Кордоба оформил хет-трик. Лучшие фото с награждения РПЛ

27 июня в Центре Кино «Мосфильм» Российская Премьер-Лига провела официальную церемонию награждения победителей ежегодной премии Winline Герои РПЛ за сезон-2024/2025.

Лучшие фото с церемонии — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Лауреатами наград стали:

Игрок сезона: Джон Кордоба («Краснодар»)

Лучший молодой игрок сезона: Алексей Батраков («Локомотив»)

Вратарь сезона: Станислав Агкацев («Краснодар»)

Защитник сезона: Мойзес (ЦСКА)

Полузащитник сезона: Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Нападающий сезона: Джон Кордоба («Краснодар»)

Тренер сезона: Мурад Мусаев («Краснодар»)

Гол сезона: Джон Кордоба («Крылья Советов» – «Краснодар»)

Самый медийный футболист: Фёдор Смолов («Краснодар»)

Комментатор сезона «Приз имени Василия Уткина»: Роман Нагучев.

Также на церемонии награду получил лучший ассистент сезона Бителло («Динамо»), а за лучшего бомбардира Манфреда Угальде, находящегося на Золотом кубке КОНКАКАФ со сборной Коста-Рики, приз принял полузащитник «Спартака» Роман Зобнин.