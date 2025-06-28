Смолов целовался с Истоминой, Кордоба оформил хет-трик. Лучшие фото с награждения РПЛ
27 июня в Центре Кино «Мосфильм» Российская Премьер-Лига провела официальную церемонию награждения победителей ежегодной премии Winline Герои РПЛ за сезон-2024/2025.
Лучшие фото с церемонии — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
Лауреатами наград стали:
- Игрок сезона: Джон Кордоба («Краснодар»)
- Лучший молодой игрок сезона: Алексей Батраков («Локомотив»)
- Вратарь сезона: Станислав Агкацев («Краснодар»)
- Защитник сезона: Мойзес (ЦСКА)
- Полузащитник сезона: Эдуард Сперцян («Краснодар»)
- Нападающий сезона: Джон Кордоба («Краснодар»)
- Тренер сезона: Мурад Мусаев («Краснодар»)
- Гол сезона: Джон Кордоба («Крылья Советов» – «Краснодар»)
- Самый медийный футболист: Фёдор Смолов («Краснодар»)
- Комментатор сезона «Приз имени Василия Уткина»: Роман Нагучев.
Также на церемонии награду получил лучший ассистент сезона Бителло («Динамо»), а за лучшего бомбардира Манфреда Угальде, находящегося на Золотом кубке КОНКАКАФ со сборной Коста-Рики, приз принял полузащитник «Спартака» Роман Зобнин.
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