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Смолов целовался с Истоминой, Кордоба оформил хет-трик. Лучшие фото с награждения РПЛ

Смолов целовался с Истоминой, Кордоба оформил хет-трик. Лучшие фото с награждения РПЛ
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27 июня в Центре Кино «Мосфильм» Российская Премьер-Лига провела официальную церемонию награждения победителей ежегодной премии Winline Герои РПЛ за сезон-2024/2025.

Лучшие фото с церемонии — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Лауреатами наград стали:

  • Игрок сезона: Джон Кордоба («Краснодар»)
  • Лучший молодой игрок сезона: Алексей Батраков («Локомотив»)
  • Вратарь сезона: Станислав Агкацев («Краснодар»)
  • Защитник сезона: Мойзес (ЦСКА)
  • Полузащитник сезона: Эдуард Сперцян («Краснодар»)
  • Нападающий сезона: Джон Кордоба («Краснодар»)
  • Тренер сезона: Мурад Мусаев («Краснодар»)
  • Гол сезона: Джон Кордоба («Крылья Советов» – «Краснодар»)
  • Самый медийный футболист: Фёдор Смолов («Краснодар»)
  • Комментатор сезона «Приз имени Василия Уткина»: Роман Нагучев.

Также на церемонии награду получил лучший ассистент сезона Бителло («Динамо»), а за лучшего бомбардира Манфреда Угальде, находящегося на Золотом кубке КОНКАКАФ со сборной Коста-Рики, приз принял полузащитник «Спартака» Роман Зобнин.

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