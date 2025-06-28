Корниленко оценил перспективы Алексея Батракова в новом сезоне

Бывший футболист «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился ожиданиями от игры полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в новом сезоне РПЛ.

«Батраков очень высоко задрал планку в предыдущем сезоне. Следующий сезон будет для него определяющим. Он может стать одной из настоящих звёзд нашей лиги, если продолжит в том же духе.

По интервью и поведению видно, что у парня всё в порядке с головой. Батраков — профессионал, это заметно. Однако мы видели много примеров, как футболист после яркого сезона уходит в тень. Нужно дождаться второго успешного сезона", — сказал Корниленко в эфире телеканала «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Батраков выходил на поле в 29 матчах РПЛ, забив 14 голов и отдав семь результативных передач. Полузащитник победил в голосовании «Лучший молодой футболист сезона РПЛ» от «Чемпионата».