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Корниленко оценил перспективы Алексея Батракова в новом сезоне

Корниленко оценил перспективы Алексея Батракова в новом сезоне
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Бывший футболист «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился ожиданиями от игры полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в новом сезоне РПЛ.

«Батраков очень высоко задрал планку в предыдущем сезоне. Следующий сезон будет для него определяющим. Он может стать одной из настоящих звёзд нашей лиги, если продолжит в том же духе.

По интервью и поведению видно, что у парня всё в порядке с головой. Батраков — профессионал, это заметно. Однако мы видели много примеров, как футболист после яркого сезона уходит в тень. Нужно дождаться второго успешного сезона", — сказал Корниленко в эфире телеканала «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Батраков выходил на поле в 29 матчах РПЛ, забив 14 голов и отдав семь результативных передач. Полузащитник победил в голосовании «Лучший молодой футболист сезона РПЛ» от «Чемпионата».

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