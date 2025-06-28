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«А я думала, сова». «Балтика» представила новичка команды

«А я думала, сова». «Балтика» представила новичка команды
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«Балтика» оригинально представила новичка команды, защитника Александра Филина. Бывший футболист «Химок» в пятницу, 27 июня, подписал с клубом из Калининграда контракт до 31 мая 2028 года. Игрок будет выступать под 39-м номером.

Пресс-служба «Балтики» опубликовала в телеграм-канале пост с вирусным видео, в котором женщина подбегает к парню, спутав его камеру с совой.

В минувшем сезоне Филин отыграл 30 матчей в РПЛ, а также провёл две встречи в рамках Фонбет Кубка России. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1 млн.

29-летний игрок также выступал за молодёжную команду «Шахтёра», «Уфу», «Нижний Новгород», «Тамбов», «Химки» и бельгийский «Эйпен».

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