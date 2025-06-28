Стало известно, сколько голосов получил Кордоба в голосовании за звание лучшего игрока РПЛ

Официальный телеграм-канал Российской Премьер-Лиги опубликовал результаты голосования за звание лучшего игрока лиги в прошедшем сезоне-2024/2025. Ранее стало известно, что победителем в этой номинации стал колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.

В голосовании экспертов «Матч ТВ» Кордоба получил 9 из 13 голосов, ещё по два голоса досталось вратарю «Краснодара» Станиславу Агкацеву и полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову. Из 14 голосов тренеров колумбийский форвард получил девять, остальные пять распределились между Агкацевым, Батраковым и атакующими хавбеками Эдуардом Сперцяном («Краснодар»), Эсекьелем Барко и Маркиньосом (оба — «Спартак»). Среди 15 капитанов команд РПЛ за Кордобу проголосовали шестеро; четыре голоса получил Сперцян, два — полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк, по одному — Агкацев, Батраков и нападающий «Спартака» Манфред Угальде.

На счету Джона Кордобы в сезоне-2024/2025 РПЛ 12 забитых голов и пять результативных передач. Его клуб «Краснодар» завоевал чемпионское звание, выиграв первый трофей в своей истории.

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