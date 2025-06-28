«Спартак» — единственный клуб, сделавший предложение «Марселю» по Унаи — Footmercato

«Марсель» не получил других предложений по марокканскому полузащитнику Аззедину Унаи, кроме запроса от «Спартака». Об этом в социальной сети Х сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна.

По его информации, окончательное решение по возможному трансферу 25-летнего футболиста пока не принято.

Ранее L’Équipe сообщал, что стороны достигли договорённости: «Спартак» готов заплатить за Унаи € 12 млн.

В минувшем сезоне игрок сборной Марокко выступал на правах аренды за греческий «Панатинаикос», провёл 37 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал семь результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Унаи составляет € 10 млн.