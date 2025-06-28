Стала известна сумма, которую «Атлетико» готов потратить в летнее трансферное окно

Мадридский «Атлетико» готов к активной трансферной кампании этим летом и нацелен на серьёзное усиление состава.

По информации журналиста Marca Давида Медины, руководство клуба запланировало потратить порядка € 200 млн на новых игроков. Примечательно, что речь идёт именно о расходах на трансферы, которые не зависят от возможных продаж футболистов из нынешнего состава — «Атлетико» готов инвестировать вне зависимости от того, кто покинет команду.

В минувшем сезоне «Атлетико» занял третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 76 очков в 38 турах. Мадридцы приняли участие в клубном чемпионате мира, не сумев преодолеть групповой этап.