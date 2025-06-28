Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сенников: пройдёт ещё год-два, и с Галактионова в «Локомотиве» будут требовать титулы

Сенников: пройдёт ещё год-два, и с Галактионова в «Локомотиве» будут требовать титулы
Комментарии

Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался об уровне ожиданий от главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова.

«Постепенно «Локомотив» под его руководством вышел на уровень и борется с лидерами российского чемпионата. Понятно, что пройдёт ещё один‑два года и с Галактионова будут требовать титулы, которых пока что нет», — сказал Сенников в эфире телеканала «Матч Премьер».

41-летний Михаил Галактионов возглавляет московский «Локомотив» с ноября 2022 года. Под его руководством красно-зелёные заняли девятое место в сезоне-2022/2023 (45 очков), четвёртое место в сезоне-2023/2024 (53 очка) и шестое место в сезоне-2024/2025 (53 очка).

Видео: «Золотая» эра «Локомотива»

Материалы по теме
Бубнов назвал слабое место тренера «Локомотива» Галактионова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android