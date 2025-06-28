Сенников: пройдёт ещё год-два, и с Галактионова в «Локомотиве» будут требовать титулы

Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался об уровне ожиданий от главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова.

«Постепенно «Локомотив» под его руководством вышел на уровень и борется с лидерами российского чемпионата. Понятно, что пройдёт ещё один‑два года и с Галактионова будут требовать титулы, которых пока что нет», — сказал Сенников в эфире телеканала «Матч Премьер».

41-летний Михаил Галактионов возглавляет московский «Локомотив» с ноября 2022 года. Под его руководством красно-зелёные заняли девятое место в сезоне-2022/2023 (45 очков), четвёртое место в сезоне-2023/2024 (53 очка) и шестое место в сезоне-2024/2025 (53 очка).

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