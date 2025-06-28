«Бенфика» продлила контракт с 37-летним чемпионом мира

«Бенфика» объявила о продлении контракта с капитаном команды Николасом Отаменди. Об этом сообщается на официальном сайте португальского клуба.

Новое трудовое соглашение с 37-летним аргентинским футболистом рассчитано до лета 2026 года.

Отаменди выступает за «Бенфику» с 2020 года. Он выиграл в составе команды чемпионат, Кубок и Суперкубок Португалии. В минувшем сезоне игрок провёл 31 матч в чемпионате Португалии, забив шесть голов и сделав две результативные передачи.

Отаменди — победитель чемпионата мира 2022 года в составе сборной Аргентины. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в € 1 млн.