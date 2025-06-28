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«Лацио» сделал заявление о будущем Сарри в клубе

«Лацио» сделал заявление о будущем Сарри в клубе
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«Лацио» выступил с официальным заявлением по поводу будущего главного тренера команды Маурицио Сарри. Ранее сообщалось, что 66-летний специалист может уйти из клуба из-за финансовой неясности.

«Сегодня утром президент «Лацио» Клаудио Лотито и главный тренер Маурицио Сарри провели длительную и обстоятельную телефонную беседу. Среди прочего они подробно обсудили ситуацию, связанную с нормативами по индексу ликвидности.

В ходе разговора президент впервые подробно разъяснил технические сложности этой регуляции и её возможные последствия. Сарри, выслушав полную информацию, официально подтвердил свою полную готовность продолжить работу с клубом и болельщиками с прежней решимостью», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

«Лацио» 2 июня объявил о возвращении Сарри на пост главного тренера команды.

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