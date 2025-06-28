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36-летний Перишич продлил контракт с ПСВ

36-летний Перишич продлил контракт с ПСВ
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ПСВ объявил о продлении контракта с крайним нападающим команды Иваном Перишичем. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Новое трудовое соглашение с 36-летним хорватским футболистом рассчитано до лета 2027 года.

«Это замечательный день — для меня, моей семьи и всех близких. Прошлый сезон был для нас невероятным. Конечно, он получился непростым, но лично для меня он запомнился множеством голов и голевых передач. А завоевание чемпионского титула стало, безусловно, высшей точкой для всей команды. Наши болельщики были великолепны, и я хочу поблагодарить их за это», — приводит слова Перешича официальный сайт ПСВ.

В минувшем сезоне хорват принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и 11 результативными передачами. ПСВ выиграл чемпионат Нидерландов, опередив на одно очко «Аякс».

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