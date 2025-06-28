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Вратаря «Удинезе» могут дисквалифицировать на четыре года из-за жёлтой карточки

Вратаря «Удинезе» могут дисквалифицировать на четыре года из-за жёлтой карточки
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Голкипер «Удинезе» Мадука Окойе может быть отстранён от футбольной деятельности в Италии на четыре года из-за подозрения в участии в договорном инциденте.

По информации Corriere dello Sport, инцидент произошёл в марте 2024 года во время матча против «Лацио». Тогда на 64-й минуте Окойе получил жёлтую карточку за затяжку времени — именно на это событие, как выяснилось, было зафиксировано аномально большое количество ставок.

Следствие предполагает, что вратарь сборной Нигерии мог действовать по предварительному сговору с владельцем пиццерии из Удине, который, по данным источника, является его близким знакомым. Через букмекерские точки, расположенные в провинции Удине, было выплачено более € 120 тысяч выигрыша по ставкам на данное событие.

Материалы дела уже переданы в прокуратуру Итальянской футбольной федерации. Если вина игрока будет доказана, ему может грозить дисквалификация сроком до четырёх лет.

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