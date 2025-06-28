«Ливерпуль» интересовался Ильёй Забарным, который близок к переходу в «ПСЖ»

«ПСЖ» продолжает бороться за трансфер центрального защитника «Борнмута» Ильи Забарного, сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг в соцсетях.

Несколько топ-клубов были проинформированы, что Илья договорился с парижским клубом о переходе. Отмечается, что игроком также интересовался «Ливерпуль», но до конкретики не дошло.

Переговоры между «ПСЖ» и «Борнмутом» находятся на продвинутой стадии. Общая сумма сделки может достичь € 70 млн.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 42 млн.

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