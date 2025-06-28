Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» интересовался Ильёй Забарным, который близок к переходу в «ПСЖ»

«Ливерпуль» интересовался Ильёй Забарным, который близок к переходу в «ПСЖ»
Комментарии

«ПСЖ» продолжает бороться за трансфер центрального защитника «Борнмута» Ильи Забарного, сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг в соцсетях.

Несколько топ-клубов были проинформированы, что Илья договорился с парижским клубом о переходе. Отмечается, что игроком также интересовался «Ливерпуль», но до конкретики не дошло.

Переговоры между «ПСЖ» и «Борнмутом» находятся на продвинутой стадии. Общая сумма сделки может достичь € 70 млн.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 42 млн.

Луис Энрике вышел полуголым на тренировку «ПСЖ»

Материалы по теме
«ПСЖ» уберёт Сафонова из-за трансфера Забарного? Разбор неоднозначных публикаций в СМИ
«ПСЖ» уберёт Сафонова из-за трансфера Забарного? Разбор неоднозначных публикаций в СМИ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android