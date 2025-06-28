Дьёкереш сообщил «Манчестер Юнайтед», что готов присоединиться к клубу — TEAMtalk

Центральный нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш всё ещё может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает TEAMtalk.

27-летний швед уведомил манчестерский клуб о том, что готов присоединиться к команде, несмотря на интерес со стороны других клубов. Напомним, ранее была информация, что Виктором интересуется «Арсенал».

В минувшем сезоне Дьёкереш принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 54 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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