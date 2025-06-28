Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дьёкереш сообщил «Манчестер Юнайтед», что готов присоединиться к клубу — TEAMtalk

Дьёкереш сообщил «Манчестер Юнайтед», что готов присоединиться к клубу — TEAMtalk
Комментарии

Центральный нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш всё ещё может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает TEAMtalk.

27-летний швед уведомил манчестерский клуб о том, что готов присоединиться к команде, несмотря на интерес со стороны других клубов. Напомним, ранее была информация, что Виктором интересуется «Арсенал».

В минувшем сезоне Дьёкереш принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 54 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Старик отгоняет болельщиков «Манчестер Юнайтед» от балкона

Материалы по теме
Цифры Дьёкереша — уровень Месси, Роналду и Холанда! Теперь у него выбор из двух топов АПЛ
Цифры Дьёкереша — уровень Месси, Роналду и Холанда! Теперь у него выбор из двух топов АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android