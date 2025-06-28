«Ротор» объявил о подписании нападающего, девять лет выступавшего за «Чайку»

Официальный телеграм-канал волгоградского «Ротора» сообщил о заключении контракта с 28-летним центральным нападающим Александром Хохлачёвым. Срок действия подписанного с форвардом соглашения составит два года.

С июля 2016 года по июнь 2025 года Хохлачёв выступал за песчанокопскую «Чайку», которая до перехода в волгоградский «Ротор» являлась единственным клубом в профессиональной карьере Александра. В прошедшем сезоне-2024/2025 на счету нападающего 36 матчей за песчанокопцев во всех турнирах, восемь забитых мячей и три результативных паса (7+2 в 33 матчах Мелбет Первой лиги).

Видео: «Чайка» — «Торпедо». 1:0. Александр Хохлачёв