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«Ротор» объявил о подписании нападающего, девять лет выступавшего за «Чайку»

«Ротор» объявил о подписании нападающего, девять лет выступавшего за «Чайку»
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Официальный телеграм-канал волгоградского «Ротора» сообщил о заключении контракта с 28-летним центральным нападающим Александром Хохлачёвым. Срок действия подписанного с форвардом соглашения составит два года.

С июля 2016 года по июнь 2025 года Хохлачёв выступал за песчанокопскую «Чайку», которая до перехода в волгоградский «Ротор» являлась единственным клубом в профессиональной карьере Александра. В прошедшем сезоне-2024/2025 на счету нападающего 36 матчей за песчанокопцев во всех турнирах, восемь забитых мячей и три результативных паса (7+2 в 33 матчах Мелбет Первой лиги).

Видео: «Чайка» — «Торпедо». 1:0. Александр Хохлачёв

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