Медведев предложил президенту «Фенербахче» приобрести Вендела — источник

Центральный полузащитник «Зенита» Вендел может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Как сообщает журналист Ягиз Сабунчоглу в соцсетях, приобрести бразильца президенту турецкого клуба предложил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

Источник также сообщает, что Медведев предложил осуществить трансфер Вендела на тех же условиях, на которых он должен был перейти в «Ботафого» в конце сезона, однако тогда трансфер сорвался.

Также сообщается, что пока вопрос с трансфером Вендела в «Фенербахче» остался на уровне разговоров.

В минувшем сезоне на счету Вендела 27 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах. В них полузащитник отметился двумя голами и 13 результативными передачами.

Скандал сезона с Венделом. Великий рекорд Дзюбы. ПЛН #93