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Переход Жерсона в «Зенит» под угрозой срыва. «Аль-Наср» предложил игроку больший оклад

Переход Жерсона в «Зенит» под угрозой срыва. «Аль-Наср» предложил игроку больший оклад
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Полузащитник «Фламенго» Жерсон может не перейти в «Зенит», сообщает журналист Ge globo Каэ Мота.

По сведениям источника, арабы начали контактировать с ним около недели назад, после победы «Фламенго» над «Челси», и пытаются соблазнить полузащитника предложением зарплаты, значительно превышающей ту, что предлагают россияне.

Боссы «Аль-Насра» настроены бороться за игрока до того момента, пока «Зенит» не перевёл деньги за его трансфер. На переходе полузащитника настаивает тренер Жорже Жезуш, близкий к назначению в клуб.

Также сообщается, что если российская сторона увеличила оклад игроку в сравнении с его зарплатой во «Фламенго» в три раза, то саудовцы готовы платить ему ещё больше. Следующий раунд переговоров состоится с понедельника.

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