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Анчелотти сообщил позицию по Неймару в сборной Бразилии на фоне грядущего чемпионата мира

Анчелотти сообщил позицию по Неймару в сборной Бразилии на фоне грядущего чемпионата мира
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Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заявил, что планирует сделать Неймара центральной фигурой команды на чемпионате мира 2026 года.

«Да, я говорил с ним. Это очень важный игрок для нашей сборной и Кубка мира. Он должен подготовиться, и у него есть время сделать это. У нас есть чёткое видение, как сделать его ключевым игроком Бразилии.

10-й номер Винисиуса? Этот номер много значит для Бразилии. Он может перейти к другому, ведь в нашей команде много игроков, заслуживающих его носить», – приводит слова Анчелотти Ge globo.

Напомним, в последнее время Неймар не может стабилизировать свои выступления из-за частых травм.

Фанат украл кольцо с руки Неймара во время приветствия

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