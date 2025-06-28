«ПСЖ» досрочно рассчитался за трансфер Баркола, чтобы спасти «Лион» от понижения в Лигу 2

Французский «Пари Сен-Жермен» решил сделать жест поддержки в адрес «Лиона», досрочно оплатив полную сумму трансфера Брэдли Баркола, сообщает RMC Sport.

На фоне финансовых проблем и санкции, отправившей «Лион» в Лигу 2, «ПСЖ» согласился выплатить всю сумму трансфера за 22-летнего нападающего, что составит € 45 млн + € 5 млн в виде бонусов, вместо того, чтобы распределять её на несколько лет, как это планировалось изначально.

Благодаря этому действию «Лион» смог улучшить свою финансовую отчётность, что может повлиять на пересмотр решения о понижении в классе.

Вопрос выживания «Лиона» в Лиге 1 остаётся открытым, клуб ждёт апелляция, потенциальное обращение к CNOSF и, возможно, судебное разбирательство.

Напомним, Баркола перешёл в «ПСЖ» в августе 2023 года.

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