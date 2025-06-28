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Роман Вега в понедельник отправится в Россию и подпишет контракт с «Зенитом» на пять лет

Роман Вега в понедельник отправится в Россию и подпишет контракт с «Зенитом» на пять лет
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Санкт-петербургский «Зенит» близок к закрытию сделки по переходу правого защитника «Аргентинос Хуниорс» Романа Веги, сообщает журналист Сесар Луис Мерло на своей странице в Х.

«Если документы будут оформлены, Роман Вега в понедельник отправится в Россию, чтобы подписать контракт с «Зенитом» на пять лет. «Аргентинос Хуниорс» продал 90% прав на игрока за $ 9 млн», — говорится в посте Мерло.

В нынешнем сезоне Вега провёл 12 матчей в чемпионате Аргентины, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Согласно данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет € 5 млн. Защитник также сыграл несколько матчей за молодёжную сборную страны.

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