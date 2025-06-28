Объявлена символическая сборная группового этапа КЧМ. В неё вошли Рамос и Месси

Стала известна символическая сборная группового этапа клубного чемпионата мира — 2025 от WhoScored.

Вратарь: Яссин Буну («Аль-Хиляль»).

Защитники: Серхио Рамос («Монтеррей»), Николас Отаменди («Бенфика»), Александер Барбоса («Ботафого»).

Полузащитники: Майкл Олисе («Бавария»), Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Кенан Йылдыз («Ювентус»), Хвича Кварацхелия («ПСЖ»)

Нападающие: Лионель Месси, Луис Суарес (оба — «Интер Майами»), Гонсало Гарсия («Реал»).

Напомним, сегодня, 28 июня, на клубном чемпионате мира по футболу начинается раунд плей-офф. Турнир завершится 13 июля.

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