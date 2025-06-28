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Бенфика – Челси: во сколько начало матча Клубного ЧМ по футболу 2025, где смотреть прямую трансляцию

«Бенфика» — «Челси»: во сколько начало матча клубного ЧМ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 28 июня, и в ночь на 29 июня пройдёт очередной игровой день клубного чемпионата мира по футболу. В рамках матча 1/8 финала турнира сыграют лиссабонская «Бенфика» и английский «Челси». Команды будут играть на стадионе «Банк оф Америка» (Шарлотт, Северная Каролина, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит 28 июня в 23:00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
28 июня 2025, суббота. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Права на трансляцию матча клубного ЧМ «Бенфика» – «Челси» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Победитель этой пары в 1/4 финала встретится с победителем пары «Палмейрас» — «Ботафого», которые также сыграют сегодня.

Напомним, клубный чемпионат мира завершится 13 июля.

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