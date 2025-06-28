«Бенфика» — «Челси»: во сколько начало матча клубного ЧМ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 28 июня, и в ночь на 29 июня пройдёт очередной игровой день клубного чемпионата мира по футболу. В рамках матча 1/8 финала турнира сыграют лиссабонская «Бенфика» и английский «Челси». Команды будут играть на стадионе «Банк оф Америка» (Шарлотт, Северная Каролина, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит 28 июня в 23:00 по московскому времени.

Победитель этой пары в 1/4 финала встретится с победителем пары «Палмейрас» — «Ботафого», которые также сыграют сегодня.

Напомним, клубный чемпионат мира завершится 13 июля.

Игроки «Челси» произносят свои имена и фамилии