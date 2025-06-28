Марио Фернандес сообщил о возвращении в Бразилию после просмотра в «Торпедо»

34-летний защитник Марио Фернандес сообщил о возвращении на родину после тренировок с московским «Торпедо».

«Я получил травму бедра на тренировке и возвращаюсь в Бразилию. Думаю, восстановление займёт три недели. Грустно, что так получилось, но это часть жизни. Всё в руках Всевышнего. Сейчас буду восстанавливаться, а дальше посмотрим, что будет. Я хотел бы поблагодарить клуб «Торпедо» за возможность провести это время в команде. Большое спасибо!» — сказал Фернандес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, с лета 2024 года футболист находится в статусе свободного агента. В «Торпедо» Фернандес был на просмотре.

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