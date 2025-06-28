Марио Фернандес высказался о ситуации в «Торпедо» на фоне ареста акционера клуба

Экс-защитник ЦСКА и «Зенита» Марио Фернандес отреагировал на вопрос об аресте руководителей московского «Торпедо», в составе которого футболист тренировался в последние дни.

«Мне бы не хотелось говорить об этом (аресте совладельца «Торпедо» Леонида Соболева. — Прим. «Чемпионата»). Но я надеюсь, что команда будет играть в Премьер-Лиге. Они усердно тренировались ради этого. Большинство футболистов «Торпедо» молоды и заслуживают этой возможности. Дай бог, чтобы они её получили», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Ранее стало известно, что суд отправил в следственный изолятор совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора чёрно-былых Валерия Скородумова, функционеры обвиняются в попытке подкупа судей в ряде матчей Мелбет Первой лиги.

Видео: «Торпедо» обыграло «Сочи» в матче Первой лиги