Стало известно, когда Милитао может вернуться в состав «Реала» после тяжёлой травмы

Центральный защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао будет включён в заявку команды на матч 1/8 финала клубного чемпионата мира с «Ювентусом», который состоится 1 июля. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, план тренерского штаба «сливочных» состоит в том, чтобы выпустить на поле 27-летнего футболиста на несколько минут, если это будет позволять ход встречи. Подчёркивается, что новый главный тренер «Королевского клуба» Хаби Алонсо рассчитывает на игрока, считая его одним из самых разносторонних защитников команды.

Напомним, в ноябре 2024 года Милитао во второй раз разорвал переднюю крестообразную связку и с того момента не принимал участия в играх.

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