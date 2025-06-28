«ПСЖ» сообщил о смерти физиотерапевта команды Седрика Дюпюи
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В возрасте 48 лет ушёл из жизни физиотерапевт «Пари Сен-Жермен» Седрик Дюпюи. О смерти врача объявила пресс-служба французской команды в соцсети X (ранее Twitter).
«С глубокой грустью мы узнали о кончине Седрика Дюпюи, физиотерапевта клуба. Всегда улыбающийся, внимательный и глубоко человечный Седрик был профессионалом с золотыми руками, которого ценили все. Семья «Пари Сен-Жермен» выражает самые искренние соболезнования его близким в это трудное время», — говорится в сообщении пресс-службы парижан.
Седрик Дюпюи работал в качестве физиотерапевта в молодёжных командах «ПСЖ». Причина смерти 48-летнего специалиста в официальном обращении клуба не называется.
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