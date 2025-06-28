Президент «Барселоны» Лапорта сообщил о намерении клуба продлить контракт с де Йонгом

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался на тему продления контракта с полузащитником Френки де Йонгом.

«Мы хотим, чтобы Френки был с нами на протяжении долгих лет, поскольку он является ключевым игроком для нашей команды. Продление его контракта находится в процессе, скоро появятся новости», — приводит слова Лапорты Sport.es.

На мероприятии присутствовал и бывший тренер сине-гранатовых Рональд Куман, ныне возглавляющий национальную команду Нидерландов. Специалист сообщил, что футболист останется в клубе, о чём ранее несколько раз объявил.

28-летний хавбек выступает в составе сине-гранатовых с 2019 года. В минувшем сезоне де Йонг появился на поле в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость де Йонга в € 45 млн.