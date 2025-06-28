Марио Фернандес: мне очень нравится Россия — возможно, я ещё вернусь

Экс-защитник московского ЦСКА, санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Марио Фернандес оценил вероятность своего возвращения в Россию. Напомним, ранее стало известно о возвращении футболиста в Бразилию после травмы во время просмотра в московском «Торпедо».

«В этот раз у меня было не много времени и возможностей погулять по Москве. Но мне очень нравится Россия. Не знаю, когда теперь я вернусь. Возможно, однажды это случится — на всё воля божья», — сказал Фернандес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Марио Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Последним клубом в карьере защитника остаётся «Зенит», который он покинул летом 2024 года. С тех пор Фернандес находится в статусе свободного агента.