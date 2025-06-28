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«Ювентус» сообщил о серьёзной травме одного из основных защитников команды

«Ювентус» сообщил о серьёзной травме одного из основных защитников команды
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«Ювентус» на официальном сайте проинформировал о состоянии 22-летнего защитника Николо Савоны, получившего повреждение в матче 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира с «Манчестер Сити» (2:5).

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 3-й тур
26 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
2 : 5
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Доку – 9'     1:1 Копмейнерс – 11'     1:2 Калюлю – 26'     1:3 Холанд – 52'     1:4 Фоден – 69'     1:5 Савио – 75'     2:5 Влахович – 84'    

«Николо Савона прошёл диагностическое обследование после травмы левой лодыжки, полученной в матче с «Манчестер Сити», которое выявило серьёзное повреждение капсульно-связочного аппарата. Он уже начал программу реабилитации и будет повторно обследован через месяц», — сказано в заявлении туринского клуба.

Журналист Джованни Альбанесе сообщает, что итальянский футболист может пропустить от шести до восьми недель из-за указанного повреждения.

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