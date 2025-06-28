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В РФС сообщили, что групповая стадия нового розыгрыша Кубка России не претерпит изменений

В РФС сообщили, что групповая стадия нового розыгрыша Кубка России не претерпит изменений
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о формате группового этапа Фонбет Кубка России — 2025/2026 и назвал факторы, которые оказывают влияние на комплектование групп.

— Рассматривал ли РФС возможность изменения формата групповой стадии Кубка России?
— Формат групповой стадии Кубка России не претерпит изменений. Будет тот же формат. Что касается комплектования групп, то есть два подхода. Мы их обсуждаем.

— Что за подходы?
— Они связаны с логистикой клубов. У ряда клубов есть логистические ограничения. Это нужно учитывать при формировании составов групп, — сказал Дюков в беседе корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В групповой стадии Кубка России принимают участие 16 команд, которые разделены на четыре группы по четыре команды в каждой. Три сильнейшие команды из каждой группы продолжают выступления в турнире на разных стадиях плей-офф.

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