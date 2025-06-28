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Англия — Германия: во сколько начало финала чемпионата Европы U21, где смотреть трансляцию

Сегодня, 28 июня, состоится финальный матч чемпионата Европы для национальных команд до 21 года. Игра пройдёт на стадионе «Тегельне Поле» в Братиславе. В качестве главного арбитра встречи выступит Сандер ван дер Эйк из Нидерландов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. Игра не будет официально показана в России, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сборная Англии на стадии полуфинала чемпионата Европы оказалась сильнее Нидерландов (2:1). Немецкая национальная команда до 21 года победила сверстников из Франции (3:0).

Самыми титулованными командами в истории турнира остаются сборные Италии и Испании, побеждавшие по пять раз. Германия и Англия имеют шансы завоевать свой четвёртый трофей.

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