Тренер «Фенербахче» Моуринью заблокировал трансфер Санчо в команду — Fanatik

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо был близок к переходу в «Фенербахче», но трансфер заблокировал главный тренер турецкой команды Жозе Моуринью. Об этом сообщает Fanatik.

По данным источника, Моуринью обсудил с нынешним тренером «красных дьяволов» Рубеном Аморимом поведение и характер футболиста, что и заставило его отменить данную сделку. Отмечается, что Жозе хочет видеть в команде только тех исполнителей, которые профессионально относятся к работе. Ему не нужны игроки, которые хотят приехать в Турцию только ради денег и которые не будут испытывать лояльности к клубу.

Ранее сообщалось, что Санчо имеет шансы продолжить карьеру в Италии: «Наполи» и «Ювентус» интересуются им.

Прошедший сезон вингер провёл в аренде в «Челси». Санчо поучаствовал в победе в Лиге конференций, забив два гола и отдав пять результативных передач в турнире, и вышел с командой в Лигу чемпионов. Несмотря на это, лондонцы решили не выкупать игрока.