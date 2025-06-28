Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Фенербахче» Моуринью заблокировал трансфер Санчо в команду — Fanatik

Тренер «Фенербахче» Моуринью заблокировал трансфер Санчо в команду — Fanatik
Аудио-версия:
Комментарии

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо был близок к переходу в «Фенербахче», но трансфер заблокировал главный тренер турецкой команды Жозе Моуринью. Об этом сообщает Fanatik.

По данным источника, Моуринью обсудил с нынешним тренером «красных дьяволов» Рубеном Аморимом поведение и характер футболиста, что и заставило его отменить данную сделку. Отмечается, что Жозе хочет видеть в команде только тех исполнителей, которые профессионально относятся к работе. Ему не нужны игроки, которые хотят приехать в Турцию только ради денег и которые не будут испытывать лояльности к клубу.

Ранее сообщалось, что Санчо имеет шансы продолжить карьеру в Италии: «Наполи» и «Ювентус» интересуются им.

Прошедший сезон вингер провёл в аренде в «Челси». Санчо поучаствовал в победе в Лиге конференций, забив два гола и отдав пять результативных передач в турнире, и вышел с командой в Лигу чемпионов. Несмотря на это, лондонцы решили не выкупать игрока.

Материалы по теме
«Ювентус» готов заплатить «Манчестер Юнайтед требуемые € 25 млн за Санчо — Жордано
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android