Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бенфика – Челси: онлайн-трансляция матча клубного ЧМ по футболу 2025 начнется в 23:00

«Бенфика» — «Челси»: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала КЧМ начнётся в 23:00
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 28 июня состоится матч 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором встретятся «Бенфика» и «Челси». Команды будут играть на стадионе «Банк оф Америка» (Шарлотт, Северная Каролина, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Права на трансляцию матча клубного ЧМ «Бенфика» – «Челси» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
28 июня 2025, суббота. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На групповом этапе соревнования «Бенфика» выступала в квартете С. Лиссабонская команда заняла первое место, набрав семь очков. «Челси» играл в группе D. Лондонский клуб расположился на второй строчке, заработав шесть очков.

Победитель этой пары в 1/4 финала встретится с победителем пары «Палмейрас» — «Ботафого».

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025
Материалы по теме
10 событий, которыми запомнился исторический групповой этап клубного ЧМ
10 событий, которыми запомнился исторический групповой этап клубного ЧМ

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android