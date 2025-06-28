Новичок «Манчестер Юнайтед» Кунья: играя с братом на пляже, называли поле «Олд Траффорд»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья поделился воспоминаниями об игре на пляжах Бразилии и о первых просмотрах матчей английской Премьер-лиги в детстве.

«Только в доме моей бабушки мы могли смотреть английскую Премьер-лигу, поэтому мы организовывали походы каждые выходные. И для меня этот клуб всегда был частью меня. Когда мы играли с кузеном на улице, на пляже, на гравийном поле, мы называли эти поля «Олд Траффорд». Представьте себе», — поделился Кунья в интервью официальному сайту «Манчестер Юнайтед».

Бразильский нападающий Матеус Кунья подписал пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед» с опцией продления. В минувшем сезоне Кунья принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и шестью результативными передачами. «Вулверхэмптон» заработал на его трансфере свыше € 74 млн.