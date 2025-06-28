Данил Глебов объяснил, почему ранее не перешёл в «Спартак»

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов ответил на вопрос, почему в своё время он не перешёл в «Спартак». Ранее СМИ сообщали об интересе красно-белых к 25-летнему футболисту.

– У Осипенко была похожая ситуация, когда на него претендовал «Спартак», как на тебя. Какими аргументами ты его убедил перейти в «Динамо»?

– Максим взрослый футболист. Он сам принимал решение и выбрал клуб.

– Почему в своё время ты отказался от перехода в «Спартак»?

– Потому что не было предложения от «Спартака», было предложение от «Динамо».

– До этого было предложение «Спартака».

– До этого меня просто не отпускали в «Ростове», — приводит слова Глебова «Матч ТВ».

Глебов перешёл в «Динамо» из «Ростова» минувшей зимой. В составе донского клуба он выступал с 2019 года. В составе бело-голубых полузащитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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