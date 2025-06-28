Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Данил Глебов объяснил, почему ранее не перешёл в «Спартак»

Данил Глебов объяснил, почему ранее не перешёл в «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов ответил на вопрос, почему в своё время он не перешёл в «Спартак». Ранее СМИ сообщали об интересе красно-белых к 25-летнему футболисту.

– У Осипенко была похожая ситуация, когда на него претендовал «Спартак», как на тебя. Какими аргументами ты его убедил перейти в «Динамо»?
– Максим взрослый футболист. Он сам принимал решение и выбрал клуб.

– Почему в своё время ты отказался от перехода в «Спартак»?
– Потому что не было предложения от «Спартака», было предложение от «Динамо».

– До этого было предложение «Спартака».
– До этого меня просто не отпускали в «Ростове», — приводит слова Глебова «Матч ТВ».

Глебов перешёл в «Динамо» из «Ростова» минувшей зимой. В составе донского клуба он выступал с 2019 года. В составе бело-голубых полузащитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Материалы по теме
Игрок «Динамо» Глебов высказался о матче с 2DROTS

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android