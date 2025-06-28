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Игрок «Вест Хэма» Пакета хочет вернуться в Бразилию — The Sun

Игрок «Вест Хэма» Пакета хочет вернуться в Бразилию — The Sun
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Хавбек английского «Вест Хэм Юнайтед» Лукас Пакета намерен вернуться в бразильский «Фламенго», в котором начинал профессиональную карьеру. Об этом сообщает The Sun.

Бразильский клуб также положительно оценивает перспективу такого перехода. Лондонцы не спешат расставаться с футболистом, но этот трансфер может помочь заработать клубу £ 30 млн. Ранее Пакета опубликовал в соцсетях видео с голом «Фламенго» в ворота «Челси» на клубном чемпионате мира, написав: «Это «Фламенго».

Напомним, ранее Футбольная ассоциация Англии обвинила Пакета в четырёх случаях преднамеренных действий на поле, которые были совершены с целью достижения условий заранее сделанных ставок. По данным СМИ, ассоциация запрашивает для футболиста пожизненную дисквалификацию. Сам игрок обвинения в свой адрес отвергает.

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