Стали известны финансовые подробности перехода Фати из «Барселоны» в «Монако»

«Барселона» сэкономит почти € 8 млн на заработной плате 22-летнего крайнего нападающего Ансу Фати, близкого к переходу в «Монако» на правах аренды, рассчитанной на сезон. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, монегаски будут обладать опцией выкупа испанского футболиста, сумма которой составит € 11 млн. В случае её активации французским клубом сине-гранатовые не смогут выкупить Фати обратно.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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