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Экс-форвард «Реала» Бензема и актриса Лина Кудри поженятся на Корсике, известна дата — RMC

Экс-форвард «Реала» Бензема и актриса Лина Кудри поженятся на Корсике, известна дата — RMC
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Футболист клуба «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии Карим Бензема и актриса Лина Кудри планируют сыграть свадьбу на Корсике. Как сообщает RMC Sport, церемония бракосочетания намечена на начало июля.

Напомним, впервые пара появилась вместе на Каннском кинофестивале в мае текущего года. Отмечается, что брак с 32-летней актрисой может быть предвестником завершения карьеры французского футболиста. Контракт Бензема с «Аль-Иттихадом» рассчитан до лета 2026 года. Зарплата составляет € 100 млн в год.

По данным источника, Карим Бензема может завершить футбольную карьеру и принять предложение мадридского «Реала» стать послом клуба в арабских странах. Француз алжирского происхождения выступал за «Королевский клуб» с 2009 по 2023 год.

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