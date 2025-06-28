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Черчесов: «Акрон» — команда, где Дзюба себя комфортно чувствует

Черчесов: «Акрон» — команда, где Дзюба себя комфортно чувствует
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о роли форварда «Акрона» Артёма Дзюбы в тольяттинском клубе, а также назвал нецелесообразной возможную смену команды российским форвардом.

«Акрон» — команда, где Дзюба себя комфортно чувствует. Нет смысла что-то менять, хотя я с ним на эту тему не разговаривал. Мы обсуждаем с Артёмом успехи, но его действия — нет», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Артём Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. В минувшем сезоне на счету 36 летнего форварда 10 голов и семь результативных передач в 24 матчах за клуб. Ранее Дзюба продлил контракт с командой на следующий сезон.

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