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Тренер сборной Испании де ла Фуэнте высказался о фаворитах на получение «Золотого мяча»

Тренер сборной Испании де ла Фуэнте высказался о фаворитах на получение «Золотого мяча»
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте дал комментарий касательно вручения «Золотого мяча» в нынешнем году. Специалиста спросили о шансах футболистов «Барселоны» и испанской национальной команды Педри и Ламина Ямаля.

«Я бы хотел, чтобы награду получил испанский игрок. Они оба очень хороши, я испытываю к ним особую привязанность, поскольку они оба дебютировали под моим руководством: Ламин — в основной команде, а Педри — в молодёжной», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

В прошедшем сезоне Ямаль принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 25 результативными передачами. Педри сыграл в 59 матчах, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.

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