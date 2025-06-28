Тренер сборной Испании де ла Фуэнте высказался о фаворитах на получение «Золотого мяча»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте дал комментарий касательно вручения «Золотого мяча» в нынешнем году. Специалиста спросили о шансах футболистов «Барселоны» и испанской национальной команды Педри и Ламина Ямаля.

«Я бы хотел, чтобы награду получил испанский игрок. Они оба очень хороши, я испытываю к ним особую привязанность, поскольку они оба дебютировали под моим руководством: Ламин — в основной команде, а Педри — в молодёжной», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

В прошедшем сезоне Ямаль принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 25 результативными передачами. Педри сыграл в 59 матчах, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.