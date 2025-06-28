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«Чёртова крыса». Фанаты вновь испортили мурал с лицом Уильямса, близкого к «Барселоне»

«Чёртова крыса». Фанаты вновь испортили мурал с лицом Уильямса, близкого к «Барселоне»
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Фанаты испортили мурал с изображением нападающего «Атлетика» Нико Уильямса в Баракальдо в первую же ночь после его реставрации. Об этом информирует Marca.

Лицо испанского футболиста было закрашено синей краской, а рядом появилась надпись: «Чёртова крыса».

Фото: Соцсети

Ранее недовольные болельщики также закрасили изображение Уильямса и написали: «Уйдёшь ты или останешься, ты всё равно потеряешь наше уважение».

Эти инциденты произошли после появления информации, что 22-летний нападающий близок к переходу в «Барселону». Ранее СМИ сообщали о готовности сине-гранатовых заплатить «Атлетику» сумму отступных за Уильямса в размере € 58-62 млн.

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