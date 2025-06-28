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В «Динамо» Махачкала накажут виновных за драку в товарищеском матче с «Краснодаром»

В «Динамо» Махачкала накажут виновных за драку в товарищеском матче с «Краснодаром»
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о массовой драке в товарищеском матче бело-голубых с «Краснодаром». Игра была остановлена из-за массовой потасовки. На 39-й минуте встречи, проходящей на поле академии краснодарского клуба, на поле выбежали практически все сотрудники обеих команд.

«Конечно, драка в товарищеском матче с «Краснодаром» неожиданна для нас. Но такое случилось — преобладали эмоции. К сожалению, нет нормального видео. Всё началось у одних ворот, а на видео мяч был у других ворот. Мы разговаривали с Сергеем Николаевичем Галицким и Мурадом Мусаевым на эту тему. Мы примем необходимые меры — некоторые игроки будут наказаны. Понятно, что это контрольная игра, но нельзя выходить за определённые рамки ни при каких условиях», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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