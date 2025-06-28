Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола объяснил, почему Грилиш не участвует в клубном чемпионате мира

Гвардиола объяснил, почему Грилиш не участвует в клубном чемпионате мира
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил, почему вингер Джек Грилиш оказался вне заявки команды для участия в матчах клубного чемпионата мира, а также объяснил малое количество игрового времени футболиста на протяжении сезона.

«Единственная причина, по которой он мало играл, — это я, а не какие-то его проступки или что-то подобное. Джек — игрок высшего класса, но футболистам приходится конкурировать друг с другом. В прошлом сезоне [Жереми] Доку был невероятен, а Савио вышел на новый уровень в первом же своём сезоне.

Я желаю Джеку и его семье всего наилучшего. Прямо сейчас трудно сказать, что будет дальше, я не сомневаюсь в качествах Джека. Иначе мы бы не завоевали тот требл», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

В 32 матчах клубного сезона-2024/2025 Грилиш забил три гола и отдал пять результативных передач.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» готов расстаться с Грилишем за £ 50 млн — The Guardian
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android