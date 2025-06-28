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«Я никогда никого не уговаривал». Черчесов — о переговорах Станковича и Комличенко

«Я никогда никого не уговаривал». Черчесов — о переговорах Станковича и Комличенко
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о несостоявшемся переходе форварда Николая Комличенко в «Спартак».

– Станкович звонил Комличенко и уговаривал его перейти в «Спартак».
– Я никогда не уговаривал никого. Надо не уговаривать, а убедить, что это правильное решение. Когда я был игроком, то сам не переходил, если не общался с тренером. Как тренер всегда разговариваю с футболистом, а потом уже передаю клубу — чтобы игрок знал, что тренер дал добро на трансфер, — приводит слова Черчесова Legalbet.

10 июня «Локомотив» объявил о подписании трёхлетнего контракта с 29-летним нападающим. Комличенко перешёл в стан железнодорожников из «Ростова». В минувшем сезоне он принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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