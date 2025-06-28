«Вильярреал» продлил контракт с защитником Ромеро

Защитник Карлос Ромеро подписал новое соглашение с испанским «Вильярреалом».

Новый трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. В прошлом сезоне футболист выступал за «Эспаньол» на правах аренды, в сезоне-2025/2026 он также вернётся в эту команду в рамках аренды.

В 35 матчах сезона-2024/2025 Ромеро забил два гола и отдал одну результативную передачу.

По итогам прошлого сезона «Вильярреал» занял пятое место в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства, заработав 70 очков. Команда примет участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.

Ромеро является воспитанником клубов «Торре Леванте» и «Вильярреал».