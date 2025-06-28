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Президент «Динамо» Мх рассказал, когда Джавад должен вернуться из Ирана

Президент «Динамо» Мх рассказал, когда Джавад должен вернуться из Ирана
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о попытках команды вывезти легионера бело-голубых Мохаммада Джавада Хоссейннежада из Ирана. Ранее сообщалось, что футболист не может выехать из страны.

«Что касается ситуации с Джавадом, обстановка стала чуть полегче. Есть надежда, что он может появиться в расположении команды на следующей неделе. Меня меньше всего интересует то, какие клубы им интересуются. Больше всего интересует то, чтобы он оказался у нас в команде», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В минувшем сезоне РПЛ, который стал для дагестанской команды дебютным в высшем дивизионе, махачкалинское «Динамо» финишировало на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав 29 очков.

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