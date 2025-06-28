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«Атлетико» могут покинуть девять футболистов нынешним летом — Marca

Состав мадридского «Атлетико» может претерпеть серьёзные изменения в преддверии нового сезона, лишившись девяти футболистов. Об этом сообщает Marca.

На текущий момент стан «матрасников» точно покинут Сесар Аспиликуэта, Аксель Витсель и Рейнилду в связи с окончанием срока действия их контрактов. Также в шаге от ухода из «Атлетико» находятся Анхель Корреа и Родриго Рикельме, несмотря на наличие действующих соглашений.

Подчёркивается, что «матрасники» готовы отпустить Самуэла Лино и Науэля Молину, потенциальная продажа которых способна принести клубу солидную сумму.

Неопределённым является будущее полузащитника Конора Галлахера. Футболист может вернуться в английскую Премьер-лигу, если поступит соответствующее предложение.

Также неясно будущее полузащитника Родриго Де Пауля в «Атлетико». Переговоры о пролонгации его контракта зашли в тупик.

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