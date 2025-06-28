«Реал» проявляет интерес к нападающему сборной Германии — Bild

Мадридский «Реал» следит за нападающим «Штутгарта» и сборной Германии Ником Вольтемаде. Об этом сообщает Defensa Central со ссылкой на Bild.

По информации источника, немецкий клуб оценивает 23-летнего футболиста в € 60 млн. Интерес к Вольтемаде также проявляют мадридский «Атлетико», «Бавария» и «Челси».

В минувшем сезоне Вольтемаде принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

В составе сборной Германии Вольтемаде сыграл два матча.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: